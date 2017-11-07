Dostlar başına: Avusturya’da mevsimin ilk kar yağışı

Avusturya’ya düşen mevsimin ilk karı, Tufes köyündeki şapeli örttü. (Reuters/Dominic Ebenbichler)
Yaramazlara biraz batar!
Avusturya’ya düşen mevsimin ilk karı, Tufes köyündeki şapeli örttü. (Reuters/Dominic Ebenbichler)
Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan CHP’ye üye oldu.
Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro alternatifleri belli oldu. Seçenekler arasında ‘özel statülü personel’ modelinin iyileştirilerek uygulamaya konması öne çıktı.
İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkarmasından günler sonra Belçika’daki polise teslim olduktan sonra serbest bırakılan eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont, hapse girmeye hazır olduklarını söyledi. Halen Brüksel’de olan ve dört bakanıyla birlikte 17 Kasım’da Belçika’da mahkemeye çıkacak olan Puigdemont, radyo programında konuştu: “Kimsenin kuşkusu olmasın; tüm bunlar İspanya’yı birçok konuda da eleştirmiş olan uluslararası mahkemelerde bitecek.” “Tabii […]
Karaman’da devlete bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’da ‘eşek şakası’nı yapan üç öğrenci ifade verdi: “Biz de korkmaya başladık.”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem için “Bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” diyen jeoloji profesörü Celal Şengör’e katıldığını söyledi.