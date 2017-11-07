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Dostlar başına: Avusturya’da mevsimin ilk kar yağışı

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Avusturya’ya düşen mevsimin ilk karı, Tufes köyündeki şapeli örttü. (Reuters/Dominic Ebenbichler)

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Katalan lidere göre iş ‘mahkemede bitecek’: Hapse girmeye hazırız

İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkarmasından günler sonra Belçika’daki polise teslim olduktan sonra serbest bırakılan eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont, hapse girmeye hazır olduklarını söyledi. Halen Brüksel’de olan ve dört bakanıyla birlikte 17 Kasım’da Belçika’da mahkemeye çıkacak olan Puigdemont, radyo programında konuştu: “Kimsenin kuşkusu olmasın; tüm bunlar İspanya’yı birçok konuda da eleştirmiş olan uluslararası mahkemelerde bitecek.” “Tabii […]

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