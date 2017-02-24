Dörtte dört: Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor geriye düştüğü maçta Rizespor’u 4-2 mağlup etti 

Süper Lig’de 22’nci haftanın açılış maçında Rizespor’a konuk olan Kayserispor, sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın golleri 15’inci dakikada Raheem Lawal, 43’üncü dakikada Güray Vural, 76 ve 90+4’te Welliton’dan geldi.

Ev sahibi ekibin golleriniyse 5 ve 90’ıncı dakikada penaltıdan olmak üzere Leonard Kweuke kaydetti. Rizespor’da Ahmet İlhan Özek, 67’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 25’e yükseltirken, Rizespor 20 puanda kaldı.

Galibiyet serisi dört maça çıktı

Sezonun ilk yarısını 16’ncı sırada tamamlayan Kayserispor, ligde çıktığı son beş maçta 13 puan topladı.

Devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında Başakşehir karşısında alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından Akhisar Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe’yi evinde 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken ve geçen hafta Galatasaray deplasmanından üç puanla dönen Kayserispor, Bursaspor ve Rizespor galibiyetleriyle seriyi dört maça çıkardı.