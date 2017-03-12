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Dörtte dört: Fenerbahçe 15 sayı geriye düştüğü derbide Galatasaray’ı 79-75 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi 21’nci haftasında Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, 15 sayı geriye düştüğü maçtan 79-75 galip ayrıldı.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Abdi İpekçi Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 19-15 önde kapatan ev sahibi Galatasaray, ilk yarı sonunda soyunma odasına 13 sayı farkla 41-28 önde gitti.

Sarı-kırmızılıların bir ara farkı 15 sayıya kadar yükselttiği üçüncü çeyreğin son bölümünde farkı eriten konuk Fenerbahçe, final periyotuna altı sayı farkla 56-50 geride girdi.


Bitime yedi dakika 49 saniye kala Bogdanovic’in basketiyle 57-56 öne geçen sarı-lacivertliler, kalan bölümde de üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 79-75 kazandı.

Galatasaray’la bu sezon oynadığı dört maçtan da galip ayrılan Fenerbahçe, ligdeki galibiyet sayısını 19’a yükseltti.

Mahmutoğlu’na küfür, Ataman’a istifa çağrısı

Fotoğraf: twitter.com/GSBasketbol

Abdi İpekçi Arena’yı dolduran Galatasaray taraftarları, oyunun son saniyelerinde Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu’na yönelik küfürlü tezahüratta bulundu. Tribünlerin bir bölümü başantrenör Ergin Ataman’ı istifaya çağırırken, bir bölümüyse bu tezahüratlara ıslıklarla tepki gösterdi.

 

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