Dört yıldır restore edilecek: ‘Manisa’nın simgesi’ 650 yıllık cami ‘dökülüyor’

Manisa’da 650 yıllık cami için dört yıl önce gündeme gelen restorasyon hala başlamazken, caminin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Şehzadeler ilçesi İshakçelebi Mahallesi’nde bulunan 1366 yapımı Ulucami, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Ancak bakımsızlık nedeniyle caminin dış duvarları döküldü, rutubet oluştu ve duvarlarında çatlaklar var.

Caminin restore edilme fikri dört yıl önce ortaya çıkmış. Ancak bugüne kadar cami için bakım yapılmış değil.

İshakçelebi Muhtarı Bayram Gök, caminin vakıflar genel müdürlüğüne ait olduğunu, restorasyonunsa büyükşehir belediyesince yapılmasının gündeme geldiğini söyledi.

Restorasyonun ne zaman başlayacağının bilinmediğini aktaran Gök şöyle konuştu: “Durumu çok kötü. Biz bu durumu her zaman dile getirdik. ‘Yapılacak’ diyorlar ama dört yıldır hazırlık yapıyorlar. Çatlaklar var, rutubet almış. Vahim durumda. Burası Manisa’nın simgesidir. Ama ne yazık ki tarih yok oluyor. Gelen turistler tarihi eserin haline üzülüyorlar.”