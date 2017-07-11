Dört yıldır kapalı olan Alman Hastanesi’nin binası üniversite oluyor

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, yetkililerden aldığı bilgiye göre, Beyoğlu’nda 2013 yılından bu yana kapalı olan Alman Hastanesi’nin üniversite olacağını yazdı.

1852 yılından beri hizmet veren bina 1992’de Universal Grup bünyesinde Alman Hastanesi’ne dönüşmüş, grubun girdiği ekonomik kriz sonucu da 2013’te kapanmıştı.

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Binada tadilat çalışmalarının başladığını aktaran Semercioğlu, “Binanın ne olacağını sordum yetkililere, ‘Üniversite olacak’ dediler. Zaten binanın üzerine kocaman bir İstanbul Kent Üniversitesi afişi asmışlar. Adını ilk defa duyduğum bir okul…”

Üniversitenin sahibinin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz olduğunu aktaran Hürriyet yazarı, Yılmaz’ın kuruluş için 2016 yılında onay aldığını ve aynı yılın ağustos ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yazıyla da üniversitenin resmi olarak kurulduğunu yazdı.

Semercioğlu şöyle devam etti: “İşte o üniversitenin ilk kampüsü olacak tarihi Alman Hastanesi… Okulun Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, kurucu rektörü ise Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak. Kız öğrencilere ve engellilere pozitif ayrımcılığın yapılacağı okul kapılarını bu eğitim döneminde açacak. Hatta inşaatın sürdüğü binaya asılan afişte ‘Kız öğrencilere yüzde 30 burs’ duyurusu yer alıyor.”