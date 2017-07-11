Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Dört yıldır kapalı olan Alman Hastanesi’nin binası üniversite oluyor

Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

 

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, yetkililerden aldığı bilgiye göre, Beyoğlu’nda 2013 yılından bu yana kapalı olan Alman Hastanesi’nin üniversite olacağını yazdı.

Fotoğraflar: Cengiz Semercioğlu

1852 yılından beri hizmet veren bina 1992’de Universal Grup bünyesinde Alman Hastanesi’ne dönüşmüş, grubun girdiği ekonomik kriz sonucu da 2013’te kapanmıştı.

Reklam

Binada tadilat çalışmalarının başladığını aktaran Semercioğlu, “Binanın ne olacağını sordum yetkililere, ‘Üniversite olacak’ dediler. Zaten binanın üzerine kocaman bir İstanbul Kent Üniversitesi afişi asmışlar. Adını ilk defa duyduğum bir okul…”

Üniversitenin sahibinin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz olduğunu aktaran Hürriyet yazarı, Yılmaz’ın kuruluş için 2016 yılında onay aldığını ve aynı yılın ağustos ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yazıyla da üniversitenin resmi olarak kurulduğunu yazdı.

Semercioğlu şöyle devam etti: “İşte o üniversitenin ilk kampüsü olacak tarihi Alman Hastanesi… Okulun Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, kurucu rektörü ise Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak. Kız öğrencilere ve engellilere pozitif ayrımcılığın yapılacağı okul kapılarını bu eğitim döneminde açacak. Hatta inşaatın sürdüğü binaya asılan afişte ‘Kız öğrencilere yüzde 30 burs’ duyurusu yer alıyor.”


Share6
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yöneten albaya dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis

  Twitter’da ‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yönettiği belirlenen eski kurmay albay Ömer Kulaç dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kulaç,[email protected]_ingiliz’ kullancı adıyla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da “Dostlar neler oluyor yav” paylaşımında bulunmasıyla dikkati çekmişti. Dostlar neler oluyor yav😎 — Analizi Harbiyeli (@kemal_ingiliz) 15 Temmuz 2016 Kulaç, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki görevinden ihraç edilmiş, ‘FETÖ’den tutuklanmıştı. ‘Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı’ […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...