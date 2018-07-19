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Yaramazlara biraz batar!

Dört yılda Oktar’ın kanalı için RTÜK’e 13 bin 313 şikayet gitmiş

 

Tutuklanan Adnan Oktar’ın kanalı A9 TV hakkında dört yılda 13 bin 313 şikayetin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ulaştığı bildirildi.

AA’dan Burcu Çalık’ın haberine göre 1 Haziran 2014-18 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan şikayetlerin 13 bin 85’i ‘Adnan Oktar ile Sohbetler’ programına ilişkindi.

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Şikayetlerdeki gerekçe en fazla ‘genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık’ oldu. Bu kapsamda kuruma 9 bin 501 şikayet iletildi.

‘Program uyarılsın, ceza verilsin, kaldırılsın, kanal kapatılsın’ talebinde bulunanların sayısı 4 bin 958 olurken, 2 bin 233 şikayet ‘ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını, toplumda nefret duyguları oluşturacak biçimde kullanmak’, 2 bin 76 şikayet ‘cinsel içerikli ve müstehcen yayın’ gerekçeleriyle kurula bildirildi.

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Doğrudan sunucu ve katılımcılara yönelik 2 bin altı şikayette bulunuldu.

Kanala bugüne kadar yedi kez idari para, üç kez uyarı ve beş defa program durdurma cezası uygulandı.

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