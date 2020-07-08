Dört yıl yedi ay önce tahliye olmalıydı; geçen hafta cezaevinden çıktı: Kimse cezamın bittiğini söylemedi

Güney Pasifik’teki Samoa’da, bir mahkum, bir hata nedeniye dört yıl yedi ay fazla hapis yattı. 45 yaşındaki Sio Agafili, Aralık 2015’te tahliye edilmesi gerekirken geçen hafta cezaevinden çıktı.

Fotoğraf: Guardian

Üç çocuk babası Agafili, Kasım 2008’de hırsızlık suçundan yedi yıl, Aralık 2008’de de işlediği farklı bir hırsızlık suçlarından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülkenin yasalarına göre bu cezaları arka arkaya yani toplam 12 yıl değil, ‘eşzamanlı’ çekmesi mümkündü. Ancak öyle olmadı.

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Agafili’yi bu olasılık konusunda uyardan da olmadı. Cezasını çektiği Tanumalala Hapishanesi’nde çıkan bir ayaklanma nedeniyle geçen hafta hakim karşısına çıkana kadar! Hakim Leiataualesa Daryl Clark, hatayı fark etti ve Agafili duruşma sonrasında tahliye oldu.

Yerel basına, “Bana kimse cezamın bittiğini söylemedi. Ben cezaevinde günleri sayarken dışarıda, ailemin yanında olabilirmişim” dedi.

Agafili’nin avukatı Muriel Lui ise tazminat talep edebileceklerini söyleyerek, “Sisteme nasıl eşzamanlı yerine arka arkaya cezaları çekeceğini kaydettiklerini bilmek zor ancak bu ülkede böyle hatalar oluyor” dedi.

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Ülkenin cezaevi sistem insan hakkı ihlalleri, yönetim zafiyeti ve yolsuzluk haberleriyle gündeme geliyor ve eleştiriliyor.