Dört yıl tecavüz edip hamile bıraktığı kız kardeşlerini tabancayla öldürdü

Afyonkarahisar’da dört yıl boyunca tecavüz ettiği kız kardeşlerini öldüren 21 yaşındaki ağabey Bayram Şahin tutuklandı.
Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde dün akşam 20 yaşındaki Aysel Şahin ile 16 yaşındaki kardeşi Hatice, evlerinde başlarından vurularak öldürüldü.
Cesetler incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, baba Nihat Şahin ile iki erkek kardeşi gözaltına alarak sorguladı. Ayrıca savcı gözetiminde, cinayette kullanılan silahın tespiti için de çalışma başladı.
Ağabeylerden Bayram Şahin, sorgu sırasında kardeşlerini öldürdüğünü itiraf etti. Şahin, cinayette kullandığı tabancayı da nereye atttığı tarif etti. Silah, eve 700 metre mesafede, toprağa gömülü olarak bulundu.
Otopside ise öldürülen Aysel Şahin’in beş aylık hamile olduğu anlaşıldı. İki kardeş, rahatsızlanan anne Elif Şahin’in katılamadığı törenle köyde defnedildi.
Jandarma, ağabey Bayram Şahin’in kardeşlerini 2015 yılından bu yana istismar ettiğini, kız kardeşlerin artık dayanamayarak durumu anne-babasına anlattığını, ağabeyin de bunu öğrenince bir gün öncede plan yapıp cinayeti işlediğini belirledi.
Kardeşlerine tecavüz eden Bayram Şahin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede önce savcılığa çıkarıldı. Tutuklanması talep edilen Şahin, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.