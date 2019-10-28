Dört yıl süreyle tedavi edilen Caretta Caretta denize bırakıldı

KKTC’de dört yıl önce ağır yaralı olarak bulunan ‘Astrid’ adlı Caretta Caretta’nın tedavisi tamamlandı ve denize bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

İnsan kaynaklı darbeler aldığı tespit edilen, başında kırıklar bulunan ve bir gözü kör olan Astrid’in baş bölgesinde oluşan açıklıklar kemik yapıştırıcı maddeler kullanılarak özel bir teknikle kapatıldı. KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin dört yıl boyunca tedavisini üstlendiği kaplumbağa, yoğun bir rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşturuldu.

Reklam

Güzelyalı sahilinden doğal yaşam alanına döndürülen sevimli kaplumbağayı uğurlamaya Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap’ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel şunları söyledi: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne kadar doğa sever insanlarla dolu olduğunu, buranın ne kadar barış, doğa dostu dolu bir ada olduğunun bir kanıtı bugün. Çok duygu yüklü bir gün. Astrid’i dört yıl sonra yeniden doğaya, yuvası olan denize uğurladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”