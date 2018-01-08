Dört yıl sonra: Kobane eylemine katılan yedi öğretmen tutuklandı

RIFAT DOĞAN

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaklaşık dört yıl önceki Kobane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yedi Eğitim-Sen üyesi öğretmen ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi Özgür Güler, Bazo Çiftepala, Erdal Tanrıverdi, Adem Evin, Sedat Sakallı, Herdem Şahin ve Serkan Altınöz, sendikanın Suriye’nin Kobane kentine saldıran IŞİD’i protesto etmek için yaptığı iki günlük iş bırakma eylemine katılmıştı. 29 Aralık 2014 günü yapılan eyleme katılan yedi öğretmen, 5 Ocak sabahı gözaltına alındı.

Önce savcılığa, sonra Pazarcık Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Eğitim-Sen’li öğretmenler, Kobane eylemine sendikaları Eğitim-Sen’in aldığı karar gereğince katıldıklarını belirterek, suçsuz olduklarını dile getirdi. Mahkeme ise yedi öğretmenin, dört yıl önce düzenlenen eylemde attıkları ‘Yaşasın YPG direnişi’ sloganıyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptıklarını belirterek tutuklanmalarına karar verdi.

Eğitim-Sen Kahramanmaraş Şubesi, üyelerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Sendika açıklamasında “Üyelerimizin tutuklanma gerekçesine baktığımızda 2014 yılında yapılan basın açıklaması suç unsuru olarak gösterilmiştir. 2018 yılında olduğumuza göre 4 yıl sonra bu basın açıklamasının suç unsuru olarak gösterilmesini manidardır” dendi.

Sendika eyemle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ve hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti.

Açıklamada, tutuklanan yedi Eğitim-Sen’li öğretmenin hiçbir terör örgütüne bağlı olmadığı belirtilerek şu ifadelere de yer verildi: “Barıştan, adaletten ve demokrasiden yanadırlar, hiç kimseyi inancı, fikri, mezhebi, dünya görüşü ve siyasi görüşünden dolayı ayırt etmezler. Üyelerimiz Pazarcık bölgesinde uzun yıllar layıkıyla görev yapmış Pazarcık halkı tarafından tanınan ve sevilen sayılı öğretmenlerdendir. Onları herhangi bir terör örgütü üyeliğiyle suçlamak üyelerimizi karalamak yerine terör örgütlerinin aklanması demektir.”

Eğitim-Sen, üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.