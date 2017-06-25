Dört yıl sonra: İzmir’de Gezi eylemine katılan 192 kişiye dava

İzmir’de tam dört yıl sonra Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 192 yurttaş hakkında toplamda 80 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Dihaber’in haberine göre yurttaşlar ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’le suçlanıyor.
Hazırlanan 24 sayfalık iddianamenin 23 sayfası isim listesinden oluşuyor, bir sayfası ise işlenen ‘suç’u anlatıyor.
İddianamede 192 kişinin ‘müdahale karşısında çevreye zarar verdikleri ve polislerin yaralanmasına sebep oldukları’ belirtiliyor.
İddianame İzmir 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.