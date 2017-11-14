Dört yıl sonra: Bakanlığın ‘Gezi doktorları’na açtığı dava reddedildi

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Sağlık Bakanlığı’nın, Gezi eylemleri sırasında yaralananlara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası’nın yönetim kurulu ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davanın altıncı celsesinde bakanlık avukatı, önceki taleplerini yinelediklerini belirterek davanın kabulünü talep etti.

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İstanbul Tabip Odası’nın avukatları ise, “Dosya kapsamında sunduğumuz delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir. Davanın reddine karar verilsin” dedi.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Duruşma sonunda İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel’in bulunduğu bir grup, ‘Gezi hekimliği yargılanamaz’ pankartıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Tükel şöyle konuştu: “Daha önce Ankara ve Hatay tabip odaları için de aynı şekilde ret kararı verilmişti. Şunu söyleyebiliriz; burada hekimlik kazandı. Fakat, bir de kaybeden var. O da Sağlık Bakanlığı” dedi.