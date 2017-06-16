Dört yıl önce bugün vurulmuştu: Berkin Elvan’ı anma töreninde ‘adalet’ çağrısı

RIFAT DOĞAN

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İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan 4’üncü yılında vurulduğu yerde ve mezarı başında anıldı.

16 Haziran sabahı ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Berkin Elvan 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Baba Elvan adalet çağrısı yaptı

Anne babası Gülsüm ve Sami Elvan ve Taksim Dayanışması üyeleri, Berkin’in vurulduğu noktaya bir ekmek ve gül bırakıp mum yaktı.

Sami Elvan şöyle konuştu: “Hepimize teker teker sıra gelecek. Bunu görüyoruz. Bizi tehdit ediyor. Dayanacak gücümüz kalmadı. Toplu şekilde yumruk olup bu adaletsizliğe bu hukuksuzluğa son vermeliyiz. En ufak bir şey de insanları gözaltına alınıp tutukluyorlar. Milletvekilleri içeride, gazeteciler içeride. Ama bizi öldüren polisler bir şekilde hayatlarını devam ettiriyor. Sizi, tüm kamuoyunu, bu adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı adalet ve özgürlük için duyarlı olmaya çağırıyorum.”

‘En temel görevlerimizden biri’

Taksim Dayanışması adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mücella Yapıcı da şunları söyledi: “Berkin çocuğumuzun, Gezi direnişi sırasında iktidarın emri ve polisin eliyle, gaz fişeğiyle doğrudan hedef alınarak vuruluşunun 4’üncü yılında, vurulduğu yerdeyiz! Binlerce insan Gezi Parkı’ndan polis şiddetiyle çıkartılırken, milyonların ayağa kalktığı gecenin sabahında 16 Haziran 2013 tarihinde Okmeydanı’nda vurulmuştu Berkin Elvan. Biz her yıl olduğu gibi, Berkin Elvan’ın vurulduğu gün ve yerde buluşmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Ailemizin yanında olacağız. Örgütlü kötülüğün, örgütlü karanlığın ayak bastığı her yeri, cehenneme çevirdiği böyle bir zamanda, direndiği için, teslim olmadığı için, karanlığa ışık yaktığı için, bedel ödeyen yaralanan ve öldürenlere sahip çıkmak onları unutmamak en temel görevlerimizden biridir.”

6 Temmuz’daki duruşmaya çağrı

Yapıcı, Berkin Elvan’ın öldürülmesiyle ilgili hukuki sürece de değindi: “Bildiğiniz gibi, Berkinimizin, öldürüldükten iki yıldan daha bir zaman sonra iddianamesi tamamlandı ve ilk duruşması 6 Nisan’da görüldü. Bu davada da benzeri yüzlercesinde olduğu gibi esas emri verenler yerine tetiği çekenlerin yargılandığını görüyoruz. Elvan ailesi ve Taksim Dayanışması olarak böyle bir yargılamanın kesinlikle Berkinimiz şahsında milyonlarca insan talep ettiği adaleti yerine getirmeyeceğini biliyoruz. Ama bu durum bizi adalet talebimizden vazgeçiremez! Bu nedenle Berkin’in cenazesine katılan yüz binleri 6 Temmuz günü davanın 2’nci duruşması için İstanbul Adliyesi’ne bekliyoruz.”

‘Adalet arayışımızı devam ettirelim’

Mahallede yapılan anmadan sonra Feriköy Mezarlığı’na geçildi, mezarı başında gözyaşlarına boğulan anne Gülsüm Elvan, kısa bir konuşma yaptı: “Tam dört yıl oldu. Adalet arıyoruz. Halen geç kalmış değiliz. Adalet arayışımıza devam edelim, ettirelim. Biz çocuklar öldürülmesin dedikçe her yerde çocuklar öldürülüyor. Yeter artık yeter! Yargıya sesleniyorum, ülkenin çivisi çıktı, yerine çakın.”

Anma, konuşmadan sonra sona erdi.