Dört yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne tutuklandı

Adana’da dört yaşındaki oğlunu boğarak öldüren 34 yaşındaki Fatma Özbahar tutuklandı.

Kozan ilçesindeki Türkeli mahallesinde yaşayan Fatma Özbahar, oğlu Yiğit Çınar’ı da yanına alarak dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.

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Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polisi aradı. Çevrede arama yapan polisler, ilçedeki belediye hoparlörlerinden de anons yaptı.

Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay caddesindeki mezarlık yakınınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren Özbahar, çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

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Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İntihar etmek istemiş

Daha sonra polisler, Özbahar’ın çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar’ın cesedini buldu. Özbahar’ın oğlunu kendi üzerinden çıkarttığı tişörtle boğarak öldürdüğü anlaşıldı.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki sorgusunda şunları söyledi: “Benim oğluma herkes küfrediyor. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum. Oğluma sürekli ‘Senin baban belli değil’ diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim.”

Kadın, pişman olduğunu iddia ederek oğlunun öldürdüğü inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek istediğini ancak ‘beceremediğini’ söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Fatma Özbahar, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kadının eşinden ayrı olduğu öğrenildi.