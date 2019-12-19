Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Tutuklu iki sanıktan birine tahliye

Ağrı’da 18 gün aranmasının ardından ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’e ilişkin davada tutuklu iki sanıktan biri tahliye edildi.
Şükran-Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018’de dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye üç kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde bulunmuştu.
Aydemir’in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir 18 Temmuz’da ‘kasten öldürme’den tutuklanmıştı. Tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir de 20 Eylül’de tutuklanmıştı.
Bir kişiye tahliye
Mahkeme, sanıklar hakkında 23 Ekim ve 20 Kasım’da yaptığı tutukluluk incelemesinin ardından, dün de tutukluluk halini değerlendirdi.
Mehmet Ali Aydemir hakkında ‘mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama’ nedeniyle tahliye kararı verildi.
Tutuklandığı günden beri Elazığ’daki yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Aydemir serbest bırakıldı. Aydemir tahliye sonrası bugün sabah köyüne döndü. Dosyada tek tutuklu Yusuf Aydemir kaldı.