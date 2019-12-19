Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Tutuklu iki sanıktan birine tahliye

Ağrı’da 18 gün aranmasının ardından ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’e ilişkin davada tutuklu iki sanıktan biri tahliye edildi.

Şükran-Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018’de dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye üç kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde bulunmuştu.

Reklam

Aydemir’in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir 18 Temmuz’da ‘kasten öldürme’den tutuklanmıştı. Tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir de 20 Eylül’de tutuklanmıştı.

Bir kişiye tahliye

Mahkeme, sanıklar hakkında 23 Ekim ve 20 Kasım’da yaptığı tutukluluk incelemesinin ardından, dün de tutukluluk halini değerlendirdi.

Mehmet Ali Aydemir hakkında  ‘mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama’ nedeniyle tahliye kararı verildi.

Reklam

Tutuklandığı günden beri Elazığ’daki yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Aydemir serbest bırakıldı. Aydemir tahliye sonrası bugün sabah köyüne döndü. Dosyada tek tutuklu Yusuf Aydemir kaldı.

Leyla’nın amcası da tutuklandı

Öldürülen dört yaşındaki Leyla’nın ailesi şikayeti çekti, avukat duruşmaya katılmadı

SON HABERLER

Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

Erdoğan: Ziraat’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Girişim’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmediğini söyledi. Erdoğan, Kanal İstanbul’un İstanbul’daki çevre tehdidini de ortadan kaldıracağını ifade ederken AKP’den ayrılanların kurduğu yeni parti için “Bunlarla gündemimizi meşgul etmiyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...