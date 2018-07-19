Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Babasının kuzeni ‘kasten öldürme’den tutuklandı

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’in cansız bedeni dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulunmuştu.

Reklam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk belirlemelere göre üç dört gündür bulunduğu yerdeydi. Sonradan oraya konulmuş izlenimi var. İlk belirlemelere göre çok ufak bir darp izi var, cinsel saldırı yok” diye konuşmuştu.

Leyla’nın cesedi, kaybolduğu Bezirhane köyüne üç kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisine ot biçmek için giden bir köylü tarafından dere yatağı içerisinde bulunmuştu. Akrabaya tutuklama

Baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reklam

Leyla’nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, dün akşam Bezirhane köyünden 12 kişinin gözaltına alınıp sorgulandığını belirtti.

Leyla’nın babası Nihat Aydemir ise amcasının oğlunun neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, şüpheli Mehmet Aydemir’in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK’ya ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, kızının ölümüyle ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuklama soruşturma kapsamında

Ağrı başsavcılığı ise tutuklamanın, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı.

Savcılığım açıklaması şöyle: “2015 doğumlu Leyla Aydemir’in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, dört şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan üç şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir.”

Savcılık, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Baba reddetmişti

Nihat Aydemir, sosyal medyada Mehmet Aydemir’in fotoğrafını yayınlanarak, “Leyla’nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi” şeklindeki paylaşımlara isyan etmişti.

Aydemir, “Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp” demişti.

Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada “Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar’ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla’nın amcası değilim. Nihat Aydemir’in amcasının oğluyum” diye konuşmuştu.