Dört yaşındaki Leyla toprağa verildi

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir, Bezirhane köyünde bu sabah toprağa verildi.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’in cansız bedeni dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulunmuştu.

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Dede Zeki Aydemir, “Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk belirlemelere göre üç dört gündür bulunduğu yerdeydi. Sonradan oraya konulmuş izlenimi var. İlk belirlemelere göre çok ufak bir darp izi var, cinsel saldırı yok” diye konuşmuştu.

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Leyla’nın bulunması için 18 gün süren bekleyiş, dün saat 17.45’te son bulmuştu. Çocuğun cesedi, kaybolduğu Bezirhane köyüne 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisine ot biçmek için giden bir köylü tarafından dere yatağı içerisinde bulunmuştu.

Boynunda mavi boncuklu kolyesi vardı

Leyla’nın cenazesi dün saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir gitti. Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürülen Leyla’nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla’nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı’ya hareket etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunan Leyla’nın üstünde sadece mavi boncuklu kolyesi vardı.

Akşam Gazetesi’nde yer alan haberde, ölü bulunduğunda Leyla’nın bedeninin aşırı zayıfladığı, katil ya da katilleri tarafından günlerce aç bırakılmış olabileceği öne sürüldü.

Leyla, Bezirhane köyünde bu sabah erken saatlerde toprağa verildi.

Baba Nihat Aydemir’inn bugün öğle namazı vaktinde yapılması planlanan töreni istemediğini belirtmesi üzerine cenaze sabah defnedildi.

Muhammet Aydemir, kardeşi Leyla’nın mezarı başında gözyaşları döktü.

Cenazeyle Ağrı’dan Erzurum’a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken, “Leyla’m, senin kanın yerde kalmayacak” dedi.

Ağrı başsavcılığınca görevlendirilen üç savcının incelemeleri sürüyor.