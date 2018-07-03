Dört yaşındaki Leyla bu sabah toprağa verildi

Ağrı’da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir memleketi Bezirhane Köyü’nde bu sabah toprağa verildi.

Ağrı’da 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’in (4) cansız bedeni dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulunmuştu.

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Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “İlk belirlemelere göre 3-4 gündür bulunduğu yerdeydi. Sonradan oraya konulmuş izlenimi var. İlk belirlemelere göre çok ufak bir darp izi var, cinsel saldırı yok” açıklamasında bulunmuştu.

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DHA’nın haberine göre Leyla’nın bulunması için 18 gün süren bekleyiş, dün saat 17.45’te son buldu. Leyla’nın cesedi, kaybolduğu Bezirhane Köyü’ne 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisine ot biçmek için giden bir köylü tarafından dere yatağı içerisinde bulundu. Jandarma, köye giriş çıkışları kapattı. Olay yerinde delil arandı. Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler hesap versin” dedi.

Boynunda mavi boncuklu kolyesi vardı

Leyla’nın cenazesi dün saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir gitti. Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürülen Leyla’nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla’nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı’ya hareket etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla’nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

Akşam Gazetesi’nde yer alan haberde, ölü bulunduğunda Leyla’nın bedeninin aşırı zayıfladığı, katil ya da katilleri tarafından günlerce aç bırakılmış olabileceği iddia edildi.

Leyla, Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde bu sabah erken saatlerde toprağa verildi.

Baba Nihat Aydemir’in, bugün öğle namazı vaktinde yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği belirtildi.

Muhammet Aydemir, kardeşi Leyla’nın mezarı başında gözyaşları döktü

Bu arada cenazeyle Ağrı’dan Erzurum’a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken “Leyla’m, senin kanın yerde kalmayacak” ifadesini kullandı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, “Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleri ile çok fazla taraması yapılan bir alandı ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı” dedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen üç savcı, olayla ilgili inceleme başlattı.