Dört yaşındaki çocuk anne ve babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan dört yaşındaki çocuk, 100 gün arayla anne ve babasını kaybetti; ikisi de Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: Rozie Gonzalez

San Antonio kentinde yaşayan Raiden Gonzalez’in babası Adan’ın testi 3 Haziran’da pozitif çıktı. 33 yaşındaki Adan Gonzalez, tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran’da hayatını kaybetti.

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Onun kaybettikten sonra sarsılan 29 yaşındaki annesi Mariah Gonzalez bir gün kendisini kötü hissettiğini söyledi. Yuva öğretmeni Gonzalez birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Hastaneden aileyi arayan bir yetkili Gonzalez’in bir gün önce yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Raiden Gonzalez’in anneannesi Rozie Salinas, torununun kızının öğretmenlik yaptığı yuvaya gittiğini söyleyerek, “Benim için hem kızımı hem damadımı kaybetmiş olmak tarif edilemeyecek bir acı ama torunuma iyi bakmak için ayakta kalmalıyım” dedi.

28 Kasım’daki doğum gününde Raiden’ın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Salinas şöyle devam etti: “Annesini çok özlüyor. Bu sabah uyandı ve bana, ‘Annemi geri istiyorum’ dedi. Tabii babasını da özlüyor. Bu yaştaki bir çocuğa ne söyleyebilirsiniz? Anne ve babasının melek olduğunu ve bizleri koruduğunu, onu her zaman görebildiklerini söyledim.”