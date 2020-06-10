Dört yaşındaki çocuğun testi pozitif çıktı; 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı

Şanlıurfa’dan, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Eskişehir’in İnönü ilçesine giden bir ailenin dört yaşındaki oğlunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Çocuk gözlem altına alınırken, işçilerin kaldığı 200 nüfuslu çadır kent 14 günlüğüne karantinaya alındı.

İHA’nın haberine göre sağlık müdürlüğü ekipleri virüs tespit edilen çocuğun temas ettiği işçiler ile ailelerinden numune örnekleri almaya başladı.

Reklam

Altı kişilik filyasyon ekibi çadırların bulunduğu bölgede çalışmaya devam ederken çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

Bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.