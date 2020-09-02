Dört yapraklı iç mekan bitkisi 40 bin liraya satıldı

Yeni Zelanda’da, dört yapraklı bir iç mekan bitkisi 8 bin 150 Yeni Zelanda dolarına (40 bin 650 lira) satıldı.

Fotoğraf: Trade Me

Uzmanlar, salgın sürecinde doğaya yakın olma isteğinin arttığını, bahçesi, balkonu olmayanların iç mekanda yetiştirilen bitkilere merak sardığını söyledi. Yeni Zelanda’da, çiçek ve bitkilere ilginin artması üzerine sanal ortamdaki satışların da arttığı, bazı bitkilerin yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu vurguladı.

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Geçen ay satılan ‘variegated minima’ adlı bitkinin, ‘Trade Me’ adlı internet sitesinde en yüksek fiyata satılan bitki olarak rekor kırdığı belirtildi.

Bitkiyi satışa sunan, Auckland kentinde yaşayan kişi satışı 1 Yeni Zelanda doları (4.99 lira) başlattığını söyleyerek, “Bu, her yaprağında sarı renk de olan, ender rastlanan bir minima ama düşündüğümden yüksek fiyata satıldı” ifadelerini kullandı.

14 santimetre boyundaki bitkiyi alan kişinin de Auckland’da yaşadığı belirtildi.