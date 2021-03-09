Dört ve sekiz yaşındaki kardeşlerin cansız bedeni asansör için kazılan su dolu çukurda bulundu

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurda ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Hasan (4) ve Hüseyin (8) Büyür kardeşlerin kaybolması üzerine aile polis ekiplerine haber verdi.

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Polis ve AFAD ekipleri evin çevresinde ve ormanlık alanlarda çalışma başlattı.

Çocukların, evlerinin yakınlarındaki inşaat alanında bulunan, yağmur suyuyla dolmuş çukurda olabileceği şüphesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğu için kazılan çukurdaki suyu tahliye etmesinin ardından iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet ekipleri de çağrıldı.

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Kardeşlerin çukurdan çıkarılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Mustafa Ağırdaş, çocukların hayatını kaybettiği inşaata beş-altı aydır kimsenin gelmediğini belirterek “Arka sokağa uzanan temeli tahtalarla kapalı ama diğer taraftan girişi var. Bir çocuğun inşaat alanına girebilmesi çok kolay” dedi.