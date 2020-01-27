Dört ve iki yaşlarındaki kardeşler çakmakla oynarken yangın çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan iki kardeşin çakmakla oynaması evde yangın çıkmasına neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Fotoğraflar: DHA

15 katlı binanın 12’nci katındaki dairede yaşayan Umut A. (4) ile kardeşi Beyza A. (2) anneleri temizlik yaparken çakmakla oynamaya başladı ve yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

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Anne Elif A., çocukları alıp evden çıkıp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bina tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri anne ve çocukların sağlık durumunu kontrol etti.

Evde hasar oluştu.