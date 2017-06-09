Dört ülkeden yeni hamle: Katar’a karşı bildiri ve 59 kişilik terör listesi yayınlandı

Basra Körfezi’nin doğalgaz zengini yarımada ülkesi Katar’ı diplomasi ablukasına alan dört ülke, ortak bir bildiriyle 12 kuruluş ve 59 kişiyi ‘terörle irtibatlı’ olarak nitelendirip kara listeye aldı.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

Liste uzayabilir

Katar’ı ‘teröre destek’le suçlayan bildiri ve listede, ablukada başı çeken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in imzası bulunuyor.

Bildiride, Katar’ın ‘terörle ve aşırılıklarla mücadele’de üzerine düşen yükümlülükleri getirmediği, daha önce 2013 ve 2014 yılında varılan uzlaşmalara uymadığı bu yüzden arka çıktığı grupların dört ülkede yaşanan ‘terör saldırıları’nda etkin olduğu iddia edildi.

Körfez ülkeleri, 2014 yılında da Mısır’daki darbeyle indirilen Müslüman Kardeşler üyelerini barındırdığı ve harekete destek olduğu gerekçesiyle Katar’la anlaşmazlığa düşmüştü. Bugünkü kriz kadar büyük olmasa da bazı yaptırımlar Katar’ın geri adım atmasıyla aşılmıştı.

İlerleyen günlerde yeni isimlerin de yayınlanacağı söylenen bildiride, şu anlık dokuz ülkeden 59 kişi ve 12 kuruluş yer alıyor.

Karadavi de listede

Listedeki 59 kişiden 26’sı Mısır, 18’i Katar, beşi Libya, üçü Kuveyt vatandaşı ayrıca Ürdün ve Bahreyn’den ikişer, Suudi Arabistan, Yemen ve BAE’den birer kişi bulunuyor.

Listede Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri ve Müslüman Alimler Birliği Başkanı Mısırlı Yusuf el-Karadavi, Katar’ın eski içişleri bakanı Abdullah bin Halid Sani de yer alıyor.

‘Terör listesi’nde Katarlı iş adamı, politikacı ve emirliğe yakın isimler, Libyalı İslamcı komutan Abdül Hekim Belhac, Selefi imam Wagdi Ghoneim ve Mavi Marmara baskınından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hastanede alnından öptüğü fotoğrafla tanınan, Libyalı Mehdi El Harati de yer alıyor.

Harati, Libya’da Kaddafi’nin düşürülmesinde de etkin rol almıştı.

Terörle ilişkilendirilen örgütler arasında ise, dört ülkede ve bilhassa Bahreyn’de faaliyet gösteren, İran ve Hizbullah’la ilişkilendirilen Şii militan gruplar yer alıyor.

Katar’dan itiraz geldi

Öte yandan Katar hükümeti, yapılan açıklamada, ‘terör listesi’ ve iddiaları reddederek, imzacı ülkelerden çok daha kesin bir tavırla terörle mücadele edildiğini savundu. Bunu metni kaleme alanların da gayet iyi bildiğini söyleyen Katar, gençlerin istihdamı, Suriyeli mültecilerin barınması ve aşırılıklara karşı toplumsal fonlara destek olunduğunu savundu.

Dört ülkenin yayınladığı listeye buradan ulaşılabilir.