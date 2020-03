Dört Sputnik çalışanından üçü serbest, yayın yönetmeni gözaltında

Rus Sputnik Haber Ajansı’nın Türkiye yayın yönetmeni dahil dört çalışanı gözaltına alındı. Daha sonra üç çalışan serbest bırakıldı.

Sputnik’in İngilizce sayfasında ‘The ‘Stolen Province’: Why Turkey Was Given A Corner Of Syria By France 80 Years Ago‘ (‘Çalıntı eyalet’: Suriye’nin Bir Parçası 80 yıl Önce Neden Fransa Tarafından Türkiye’ye Verildi’) başlıklı bir haber yayınlanmıştı.

Haber nedeniyle Ankara başsavcılığı tarafından bazı çalışanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci ve 302’nci maddeleri kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği’nden bir editör ve iki muhabir gözaltına alındı. Daha sonra İstanbul’da da ajansın Türkiye genel yayın yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı.

Boztepe, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, Sputnik Türkiye’nin İstanbul ofisinde arama başlattı.

Daha sonra, Ankara’da gözaltına alınan üç çalışanın serbest bırakıldığı bildirildi. Boztepe’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TCK’nın ilgili maddeleri

TCK 301’inci madde şöyle: “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK 302’nci madde ise şöyle: “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”