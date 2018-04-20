Dört partiye ilave Hazine yardımı: ‘Aslan payı’ 278 milyon lirayla AKP’nin

Erken seçim kararının ardından Meclis’teki dört siyasi parti, 548 milyon lira tutarında ilave Hazine yardımı alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Yasalara göre, siyasi partilere, son seçimde aldıkları oy oranına göre her yıl Hazine yardımı ödemesi yapılıyor. Hazine yardımı miktarı, bütçe gelirlerinin beş binde ikisi oranında belirleniyor. Hazine yardımı, genel seçim yapılan yıllarda üç kat, yerel seçim yapılan yıllarda ise iki kat olarak ödeniyor

Hazine yardımı ödemesi, seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yapılacak.

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İki kat daha ödeme yapılacak

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre, ocak ayında 274 milyon lira tutarında Hazine yardımı alan AKP, CHP, MHP ve HDP’ye 548 milyon lira daha ödenecek. Böylece dört partiye bu yıl ödenen toplam Hazine yardımı, 822 milyon lira olacak.

Bu yılın ocak ayında AKP’ye 139 milyon lira, CHP’ye 71 milyon lira, MHP’ye 33.5 milyar lira ve HDP’ye 30 milyon lira Hazine yardımı ödemesi yapıldı.

Ancak erken seçim kararı alınınca dört siyasi partiye ocak ayında aldıkları tutarın iki katı kadar daha ödeme yapılmasının önü açıldı.

Seçim kararının yürürlüğe girmesinin ardından AKP 278 milyon lira, CHP 142 milyon lira, MHP 67 milyon lira ve HDP de 60 milyon lira daha Hazine yardımı alacak.