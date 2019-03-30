Dört partiden 44 milletvekili için yeni fezlekeler Meclis’te

Meclis’e 44 milletvekili hakkında fezleke gönderildi. Vekiller arasında CHP ile HDP liderleri de var.

Fotoğraf: Reuters

HDP’den 39, CHP’den üç, AKP ve Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) bir milletvekili hakkında fezleke düzenlendi. Adalet Bakanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekeler Meclis Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edildi.

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Fezleke düzenlenenlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’nin eş başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da var.

Vekiller hangileri?

Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:

HDP: İstanbul milletvekili Pervin Buldan, Van milletvekili Sezai Temelli, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları, Van milletvekili Murat Sarısaç, Muş milletvekili Mensur Işık, Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul, Şırnak milletvekili Nuran İmir, Van milletvekili Tayip Temel, Mardin milletvekili Tuma Çelik, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, Ağrı milletvekili Abdullah Koç, Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari milletvekili Sait Dede, Muş milletvekili Şevin Coşkun, Şanlıurfa milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, Batman milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş, Mardin milletvekili Pero Dundar, Bingöl milletvekili Erdal Aydemir, Antalya milletvekili Kemal Bülbül, Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, Batman milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Diyarbakır milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Mardin milletvekili Ebrü Günay, İstanbul milletvekili Hüda Kaya, Mersin milletvekili Fatma Kurtulan, Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa milletvekili Nusrettin Maçin.

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AKP: İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk.

CHP: İzmir milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır.

TİP: Hatay milletvekili Barış Atay.

