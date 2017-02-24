Dört örgütten ortak metin: ‘Hayır’larımızı pekiştirelim

Barış Bloku, Demokrasi İçin Birlik, Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu, HDP’ye yönelik baskılar ve partinin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili basın toplantısı yaptı: “‘Hayır’larımızı, demokrasiyi ‘ama’sız savunma kararlılığımızla pekiştirelim.”

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle 21 şubat tarihinde düşürülmüştü. Yüksekdağ hakkında ayrıca ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet,’ ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Suç işlemeye tahrik’ suçlamalarıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Ayşe Erzan, Levent Tüzel, Oya Baydar ve Zülfü Livaneli’nin konuşmacı olduğu basın toplantısına Hasip Kaplan, Akın Birdal, Necmiye Alpay, Gençay Gürsoy, Levent Tüzel ve HDP’li vekil Filiz Kerestecioğlu’nun da aralarında olduğu isimler katıldı.

‘Demokrasi yok ediliyor’

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin okuduğu ortak savunma metninde, “Bugün burada sizler aracılığıyla Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz: Konumuz, HDP’ye yönelen baskılar kadar hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal meşruiyetin yitimi ve demokrasinin tümüyle yok edilmeye çalışılmasıdır” denildi.

Demokratik hukuk devletini savunan her kişi ve örgütün HDP’nin çalışmalarını sürdürebilmesi, referandum kampanyasının eşit koşullarda yürütebilmesi, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için sesini yükseltmesi gerektiğinin vurgulandığı metinde, “Hangi partiden, hangi siyasal çizgiden olursa olsun, demokratik hukuk devletini savunan her kişi ve örgütün; yasal bir parti olan HDP’nin çalışmalarını özgürce sürdürebilmesi, referandum çalışmalarını eşit koşullarda yürütebilmesi, tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz. ‘Hayır’larımızı, demokrasiyi ‘ama’sız savunma kararlılığımızla pekiştirelim” ifadeleri kullanıldı.

‘Vekilliğin düşmesi anayasaya aykırı’

Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesinin anayasaya aykırı olduğunun savunulduğu metin, şu sözlerle sona erdi: “Anayasa’nın 84. maddesi, milletvekilliğinin kesin hüküm giyilmesi halinde Genel Kurul’a bildirilmesiyle düşeceğini öngörüyor. İçtüzük’ün 135. maddesine göre ‘Seçilmeye engel bir suçtan dolayı hüküm giyen’ milletvekilinin milletvekilliği düşer. Seçilmeye engel durumları düzenleyen 76. Maddede, ‘zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik’ gibi yüz kızartıcı suçlar sayılıyor ve ‘bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası’ ile cezalandırma öngörüyor. Figen Yüksekdağ’ın kesinleşmiş hapis cezası 10 ay ve ‘ağır hapis cezası’ değil. Ayrıca, hüküm giydiği suç da propaganda yapmış olmak.”