Dört maç sonra kazanan Daçka’nın koçu Blatt, Einstein’ın sözünü hatırlattı: Farklı bir şey yaptık ve işe yaradı

Fenerbahçe’yi 72-65 mağlup ederek Euroleague’de dört maç aradan sonra kazanan Darüşşafaka Doğuş’un ABD’li başantrenörü David Blatt, “Üst düzey bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık” dedi.

‘Kazanmanın bir yolunu bulmalısınız ‘

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıklar nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini belirten Blatt, şöyle devam etti: “Son maçlarda takımımızın çok önemli bir parçası olan Scottie Wilbekin’siz oynuyoruz. Sezonun içinde böyle önemli bir oyuncunuzu da kaybedebilirsiniz ve bu duruma uyum sağlamanız zaman alabilir. Üst seviye maçları kazanmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bugün bunu yaptık. Son bir aydır elindeki sakatlıkla oynayan Will Clyburn’den de bahsetmem lazım. Birçok oyuncu onun durumunda oynamazdı. Ama o mücadele etmeye devam etti ve Slaughter, Semih ve Wilbekin’in bizimle olmadığı dönemde sakat sakat oynadı. Bu elbette oyununu da olumsuz etkiledi. Bu akşam sahaya çıktı ve sakatlık öncesi dönemdeki gibi oynadı.”

‘Farklı bir şey yaptık ve işe yaradı’

İlk beşte değişikliğe gitmesiyle ilgili bir soru üzerine “Tarihteki en büyük insan” dediği Albert Einstein’ın bir sözünü hatırlatan Blatt, şunları söyledi: “Son beş maçta bazı sıkıntılar yaşadık. İşler iyi gitmediği için de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Biz de değiştirmek için bugün Zizic ve Furkan’ı beraber kullandık, orada Moerman’ı oynattık. Tarihteki en büyük insan Albert Einstein’ın bir lafı var, ‘Bir hatayı defalarca yapıp farklı bir sonuç beklemek çılgınlıktır’. Biz de bugün farklı bir şey yaptık ve işe yaradı.“