Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört Kürt partisine kapatma davası açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, dört parti hakkında ‘Anayasa’ya aykırı faaliyetler’ gerekçesiyle kapatma davası açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Söz konusu partiler Türkiye Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi.

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Başsavcı, Anayasa’ya aykırılık olduğu tespit edilen siyasi partilerle ilgili işlemlerini yaparken, ‘vesayet anlayışından uzak, milli iradeye saygı ve demokratik hayatın gerekliliklerine uygun şekilde‘ karar verildiğini söyledi.

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