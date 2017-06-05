Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgede istikrarsızlığı güçlendirdiği gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

Körfez ülkeleri arasında son yıllarda yaşanan en büyük diplomatik krizde, Suudi Arabistan’ın devlet ajansı SPA, Katar’la sınırların kapandığını ve kara, deniz ve hava bağlantılarının kesildiğini duyururken, diplomatlardan da 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Terör suçlaması

AA’nın haberine göre, Suudi Arabistan’ın yayınladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Doha’nın açık ve gizli gerçekleştirdiği ciddi ihlaller, terör örgütlerini barındırarak teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapması, Katif ilindeki İran bağlantılı terör eylemlerini desteklemesi, aşırıları barındırması, Yemen’deki Husi militanları desteklemesi sonrasında Suudi Arabistan’ın bu kararları almak durumunda kaldığı” belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Katar, Müslüman Kardeşler gibi ‘terörist grupları’ desteklemekle suçlanıyor. Öte yandan Katar’ın, Yemen’de ‘terörizmi desteklediği’ gerekçesiyle uluslararası koalisyondan çıkarılmasına da karar verildi.

Mısır da bütün hava sahasının ve limanlarının Katar ulaşımına kapandığını açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri ise Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat verdiğini belirtti.

Siber saldırı

Katar Resmi Haber Ajansı’nda 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye atfedilen açıklamalar, ABD’ye karşı ve İran’ı destekleyici ifadeler nedeniyle tepki çekmişti. Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da QNA’nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamaları talep edilmişti.