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Dört kişiye ‘dudak dolgusu’ yapan sahte doktora iki suçtan 12 yıl hapis istemi daha

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Adana’da kendini estetik uzmanı olarak tanıtıp dört kişiye dudak dolgusu yapan sahte doktora iki ayrı suçlamayla daha 12 yıl istendi.

Merve Keleş. (Fotoğraf: DHA)

Sahte doktor Soner Gülnaz hakkında ‘diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması’ suçu haricinde iki soruşturma daha yürütülüyordu.

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Soruşturmalar tamamlandı. İki mağdurun uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine Gülnaz hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘taksirle yaralama’ suçundan iki ayrı iddianame hazırladı.

Adana 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameleri sahte doktorun beş yılla yargılandığı diğer dava dosyasıyla birleştirdi.

Gülnaz’a ‘dolandırıcılık’tan 10, ‘taksirle yaralama’dan da iki yıl olmak üzere 12 yıl hapis cezası verilmesi istendi.

‘VIP hizmet’

İddianamede dudak dolgusundan bir saat sonra Merve Keleş’in ateşlenmeye başladığı, dudakları ve yüzünün anormal derecede şiştiği, adli tıp kurumundan alınan kati raporda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Diğer şikayetçi Z.U.’nun ise Gülnaz’la sosyal medya üzerinden tanıştığı, Gülnaz’ın kendisini doktor olarak tanıtıp, yurt dışında eğitim aldığı ve estetik konusunda uzmanlığı bulunduğunu belirttiği anlatıldı.

Yine Gülnaz’ın kliniğinde tadilat yapıldığını için ‘VIP hizmeti’ olarak dudak dolgusu ve botoks işlemini ikametinde uygulayabileceğini söylediği, işlemin de 300 lira karşılığında yapıldığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın ‘hileli hareketlerle’ haksız menfaat sağlayarak dolandırıcılık suçunu işlediği, yaptığı usulsüz dudak dolgularıyla da yaralanmalara neden olduğu öne sürüldü.

Gülnaz suçlamaları kabul etmedi. Yeni suçlamalarla sahte doktora istenen toplam hapis cezası 17 yıla çıktı.

Dört kişiye ‘dudak dolgusu’ yapan sahte doktora beş yıl hapis istemi


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