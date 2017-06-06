Dört kişiye ‘dudak dolgusu’ yapan sahte doktora beş yıl hapis istemi

Adana’da kendini estetik uzmanı olarak tanıtıp dört kişiye dudak dolgusu yapan kuaföre beş yıla kadar hapis cezası istendi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan hemşire Merve Keleş, bir arkadaşının tavsiyesiyle 34 yaşındaki Soner Gülnaz’a dudak dolgusu yaptırdı.

Dudakları şişen Keleş, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Kendisini ‘medikal estetik uzmanı doktor’ olarak tanıtan Gülnaz’ınsa aslında kuaför olduğu ortaya çıktı.

Keleş’in durumunun haber olmasının ardından 30 yaşındaki Z.U. ile 40 yaşındaki Celal Sel ile 33 yaşındaki eşi Güllü Sel de ‘doktor’dan şikayetçi oldu.

Gülnaz hakkında soruşturma başlatıldı ancak tutuklanmadı. Sahte doktor, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklandı.

Sosyal medyadan tanıştı

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Gülnaz’ın sosyal medya aracılığıyla Z.U. ve Güllü Sel’le iletişime geçtiği belirtildi.

Z.U.’ya 300 lira karşılığı dudak dolgusu yapan Gülnaz’ın, Güllü Sel ile eşi Celal Sel’eyse sosyal medyada reklam yapma karşılığında ücretsiz olarak dolgu ve botoks uygulaması yaptığı ifade edildi.

Gülnaz’ın yaptığı dolgu işlemi sosyal medyada da yayınlandı. Sahte doktor daha sonra 400 lira karşılığında Merve Keleş’e dudak dolgusu yaptı.

Bir soruşturması daha var

Gülnaz, ifadesinde kendisini doktor olarak tanıtmadığını iddia etti.

Gülnaz’ın, ‘diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması’ suçundan beş yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli parayla cezalandırılması istendi.

Gülnaz hakkında ‘dolandırıcılık ve yaralama’dan da başka bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.