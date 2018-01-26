Dört kişiye 1143 avro hesap kesmişti: Venedik’te ‘kazıkçı’ restorana 20 bin avro ceza

Venedik’te, dört biftek, bir karışık balık kızartması ve su için dört Japon turiste 1143 avro hesap çıkartan restorana 20 bin avro ceza kesildi.

Japon turistlerin polise şikayet ettiği restoranın bir Çinliye ait olduğu ve Mısırlı biri tarafından işletildiğini kaydedildi.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Osteria da Luca isimli restorana kesilen ceza doğrudan şişirilmiş hesap için değil, restoranla ilgili şikayetin ardından yapılan teftişlerde belirlenen kural ihlalleri için verildi.

Restoranın ‘yapısal ve gıda güvenliğiyle ilgili bazı kuralları ihlal ettiği’ tespit edildi.

Japon turistlerin 1143 avroluk hesabının yalnızca kredi kartı slipinin bulunması nedeniyle de ayrıca bir inceleme başlatıldı.

Restoranın yasal bir gereklilik olmasına rağmen fatura kesmediği tespit edilirse vergi cezasına çarptırılması da söz konusu olacak.

Öte yandan daha önce de benzerleri yaşanan bu gibi olaylar nedeniyle Venedik kentinin imajının zarar görmesinden rahatsız olan Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, ‘Venedik’in imajını kurtarmak adına ve bu Japon öğrenci grubundan özür dilemek için’ ödedikleri hesap tutarının karşılanacağı belirtildi.

Venedik Oteller Birliği de Japon öğrencilere iki gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.

Geçen hafta cuma günü yaşanan olayın ardından Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da bir açıklama yaparak, şikayetin inceleneceğini ve doğrulanması haline, ‘sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyin yapılacağını’ söylemişti.