Dört kişinin öldüğü yangına iki tutuklama: ‘Kağıtları kanepenin altına koyup yaktım’

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak’taki beş katlı binanın ikinci katında dün çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Hatay’da yakalanan 24 yaşındaki Yunus E. ile ona yardım etmekle suçlanan amcası bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutukladı.

Özkan E.

Özkan E.’nin ifadesinde yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını belirterek “Tartıştığım Ramazan Demir ile zaten aramızda husumet vardı. Olay sabahı geldiğimde de eşyalarımı dışarı attığını gördüm. Sinirlendim. Onun yattığı kanepeye gazete kağıtlarını yerleştirip yaktım. Pişmanım” dediği öğrenildi.