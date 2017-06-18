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Dört kez hastanelik olduktan sonra: Manisa’daki askerlerin yemeği valilikten


 

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, peş peşe zehirlenme vakalarının yaşandığı Manisa’daki kışlada askerlerin yiyecek ihtiyacının valilik koordinasyonunda sağlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alınırken, Savunma Bakanı Fikri Işık, şirketle sözleşmenin feshedildiğini açıklamıştı.

Güvençer aha önce üç kez zehirlenme vakasının gerçekleştiği Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda askerlerin yemek ihtiyacının valilik koordinasyonunda tugay komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılandığını duyurdu.

Güvençer, şunları söyledi: “Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. Üç öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile cumhuriyet başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.”

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