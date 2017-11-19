Dört kente uyarı: Isı 6 derece düşecek; hortum, sel, fırtına ve yıldırıma dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Antalya’nın doğusu, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İstanbul’da sıcaklık altı derece düşecek

İstanbul’da bu akşam başlayacak yağışların zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte etkili olacağı ve metrekareye 30-60 kilogram yağış meydana geleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İstanbul’da gündüz 6 derece birden azalarak salı günü 10 dereceye düşecek.

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Antalya’da hortum ve sel riski

Antalya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Aydın’da fırtına ve sel riski

Aydın’da da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın bugün akşam saatlerinden itibaren Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Muğla’da yıldırıma dikkat!

Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.