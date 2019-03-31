Dört kaybetti, bir kazandı: HDP’li il belediyesi sayısı 11’den sekize düştü

KEMAL GÖKTAŞ

HDP ve bileşeni DBP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar, bu seçimin merakla beklenen sonuçlarından biriydi.



HDP-DBP, 2014’te Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı illerini kazanmıştı. Bugünkü yerel seçimlerde ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Iğdır, Hakkari ve Kars’ı kazandı.

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Buna göre, HDP-DBP Ağrı, Tunceli, Bitlis ve Şırnak’ı kaybederken 2014’de kaybettiği Kars’ı kazandı. HDP İyi Parti’nin iktidar blokuna destek verdiği Iğdır’da oylarını artırmasına rağmen seçimi kaybetmesine dikkat çekti.

Toplamda HDP-DBP’nin 2014 seçimlerine göre toplam kazandığı illerin sayısı 11 iken, 31 Mart 2019 sonuçlarına göre sekiz ilde seçim kazandı. Açılan sandıkların 02.30’daki durumuna göre HDP-DBP yedi ilde oy kaybederken beş ilde ise oylarını artırdı.

İller 2019 2014 Değişim Tunceli 28,95 42,44 -13,49 Diyarbakır 62,97 55,09 +7,88 Mardin 56,05 52,19 +3,86 Batman 65,93 55,86 +10,07 Bitlis 33,11 43,85 -10,74 Siirt 47,94 49,41 -1,47 Şırnak 34,98 59,55 -24,57 Hakkari 59,96 66,76 -6,8 Van 52,89 53,14 -0,25 Iğdır 50,14 44,15 +5,99 Ağrı 37,1 51,23 -14,13 Kars 29,54 19,32 +10,22



