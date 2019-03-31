Dört kaybetti, bir kazandı: HDP’li il belediyesi sayısı 11’den sekize düştü

KEMAL GÖKTAŞ
[email protected]
@kemalgoktas
HDP ve bileşeni DBP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar, bu seçimin merakla beklenen sonuçlarından biriydi.
HDP-DBP, 2014’te Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı illerini kazanmıştı. Bugünkü yerel seçimlerde ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Iğdır, Hakkari ve Kars’ı kazandı.
Buna göre, HDP-DBP Ağrı, Tunceli, Bitlis ve Şırnak’ı kaybederken 2014’de kaybettiği Kars’ı kazandı. HDP İyi Parti’nin iktidar blokuna destek verdiği Iğdır’da oylarını artırmasına rağmen seçimi kaybetmesine dikkat çekti.
Toplamda HDP-DBP’nin 2014 seçimlerine göre toplam kazandığı illerin sayısı 11 iken, 31 Mart 2019 sonuçlarına göre sekiz ilde seçim kazandı. Açılan sandıkların 02.30’daki durumuna göre HDP-DBP yedi ilde oy kaybederken beş ilde ise oylarını artırdı.
|İller
|2019
|2014
|Değişim
|Tunceli
|28,95
|42,44
|-13,49
|Diyarbakır
|62,97
|55,09
|+7,88
|Mardin
|56,05
|52,19
|+3,86
|Batman
|65,93
|55,86
|+10,07
|Bitlis
|33,11
|43,85
|-10,74
|Siirt
|47,94
|49,41
|-1,47
|Şırnak
|34,98
|59,55
|-24,57
|Hakkari
|59,96
|66,76
|-6,8
|Van
|52,89
|53,14
|-0,25
|Iğdır
|50,14
|44,15
|+5,99
|Ağrı
|37,1
|51,23
|-14,13
|Kars
|29,54
|19,32
|+10,22