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Yaramazlara biraz batar!

Dört kaybetti, bir kazandı: HDP’li il belediyesi sayısı 11’den sekize düştü

KEMAL GÖKTAŞ

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@kemalgoktas 

HDP ve bileşeni DBP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aldığı oylar, bu seçimin merakla beklenen sonuçlarından biriydi.

HDP-DBP, 2014’te Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı illerini kazanmıştı. Bugünkü yerel seçimlerde ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Iğdır, Hakkari ve Kars’ı kazandı.

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Buna göre, HDP-DBP Ağrı, Tunceli, Bitlis ve Şırnak’ı kaybederken 2014’de kaybettiği Kars’ı kazandı. HDP İyi Parti’nin iktidar blokuna destek verdiği Iğdır’da oylarını artırmasına rağmen seçimi kaybetmesine dikkat çekti.

Toplamda HDP-DBP’nin 2014 seçimlerine göre toplam kazandığı illerin sayısı 11 iken, 31 Mart 2019 sonuçlarına göre sekiz ilde seçim kazandı. Açılan sandıkların 02.30’daki durumuna göre HDP-DBP yedi ilde oy kaybederken beş ilde ise oylarını artırdı.

İller20192014Değişim
Tunceli28,9542,44-13,49
Diyarbakır62,9755,09+7,88
Mardin56,0552,19+3,86
Batman65,9355,86+10,07
Bitlis33,1143,85-10,74
Siirt47,9449,41-1,47
Şırnak34,9859,55-24,57
Hakkari59,9666,76-6,8
Van52,8953,14-0,25
Iğdır50,1444,15+5,99
Ağrı37,151,23-14,13
Kars29,5419,32+10,22


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