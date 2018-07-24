Dört katlı bina çöktü: Arda Turan’a ait arsadaki inşaat zemini kaydırmış

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce semtinde dört katlı bir bina, bitişiğindeki futbolcu Arda Turan’a ait otel inşaatının temel kazısı nedeniyle zemininin kayması sonucu çöktü. Çökme riski fark edilerek bina boşaltılınca can kaybı yaşanmadı.



Yamaca kurulu binanın bulunduğu sokakta dün gece devam eden yoğun yağışın ardından heyelan meydana geldi. Zeminin altının kayması sonucu tehlikenin fark edilmesi üzerine bina boşaltıldı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen bina, televizyonların canlı yayına geçmesinin ardından yaklaşık üç saatlik bekleyişin ardından çöktü.

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Bina sahibi: Emarelerini görüp uyarmıştık

Binanın sahibi Emin Ertürk şunları söyledi: “Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını, sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada.”

Sözcü’den Bora Erdin’e konuşan bölgedeki emlakçı Emir Ali Kabdan da, “Bu arsa üç yıl önce satıldı. Alanın satışı için mal sahipleri bizimle çalışıyordu. Ancak daha sonra direkt Arda Turan’a satış yaptılar. Otel ruhsatı hazırdı. Ancak daha sonra bu ruhsat kullanılmadı” dedi.

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Başkan Demircan: 1994’te yapılmış, ruhsatsız

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise çöken bina için şunları söyledi: “1994 yılında yapılmış ruhsatı, iskanı olmayan bir bina. Çökme alanının çevresindeki binalarda bulunanlar tahliye edildi. Binaların elektrik, doğalgaz ve suları kesildi. Çökme tehlikesi bulunan bina için yapılacak bir şey yok. Tek amacımız şu an da bir can kaybının yaşanmaması.”