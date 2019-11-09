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Yaramazlara biraz batar!

Dört kardeş kimsesizler mezarlığına gömülmeyecek; cenazeleri İBB kaldıracak

İstanbul’un Fatih ilçesinde evlerindeki evlerinde dört kardeşin cenazesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaldıracak.

Fotoğraf: DHA

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin’in 6 kasım günü cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Kardeşlerin cenazesini kimse almadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilecekleri söylenmişti.

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Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’ün yazısına göre İBB’nin medya ile ilişkiler sorumlusu Şükrü Küçükşahin “Bu sabah (dün) İBB Sosyal İşler Daire Başkanı Yavuz Saltık bir toplantı yaptı. Eğer bir akrabası çıkıp kendisi kaldırmak istemezse cenazeleri büyükşehir kaldıracak” dedi.

Cenazelerin Kilyos veya Ayazağa Mezarlığı’nda sahipli mezarların bulunduğu parsele kaldırılacağını belirten Küçükşahin, dini tören yapılacağını ve mezar taşları konulacağını ifade etti.

Küçükşahin kardeşlerin Mersin’de bir yakınları olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

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