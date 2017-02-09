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Yaramazlara biraz batar!

Dört IŞİD’li 150 kilo patlayıcıyla yakalandı

 

Türkiye’de eylem hazırlığında bulunduğu belirtilen dört IŞİD’li Gaziantep’te yakalandı.

IŞİD’lilerin üstünde 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Dört şüpheli gözaltına alındı.

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