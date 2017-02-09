Dört IŞİD’li 150 kilo patlayıcıyla yakalandı

Türkiye’de eylem hazırlığında bulunduğu belirtilen dört IŞİD’li Gaziantep’te yakalandı.
IŞİD’lilerin üstünde 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmat bulundu.
Dört şüpheli gözaltına alındı.
Yaramazlara biraz batar!
Saçmasapan şekilde yücelttikleri, yanlış yerlerini sevdikleri Osmanlı’nın bilimdeki seviyesinden çok daha geri bir duruma sürükleyecekler ellerinden gelse.
‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’daki IŞİD saldırısında bir askerin hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı açıklandı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, anayasa hukukunda önde gelen akademisyenlerden Murat Sevinç’e Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerinden destek geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, PKK ve YPG’yi ‘terörist örgütler’ olarak görmediklerini açıkladı.
ABD’li askeri yetkililer, Irak’ta Musul’un, Suriye’de ise Rakka’nın altı ay içinde IŞİD’den geri alınacağını tahmin ettiklerini açıkladı.