Dört ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Fotoğraf: Reuters

YSK kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, Mersin’in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12’den 13’e ve Tunceli’nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak birden ikiye çıktı. İstanbul’un çıkaracağı milletvekili sayısı 98’den 97’ye ve Bayburt’un çıkaracağı milletvekili sayısı ikiden bire düştü.

Kararda, kanun gereği, çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan illerin bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüğü belirtildi. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Büyük illerdeki seçim bölgelerinin sayısıysa değişmedi.