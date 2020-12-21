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Yaramazlara biraz batar!

Dört ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 21’i adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli dört ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Sekizi serbest bırakıldı; 21’i adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu kapsamında yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

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Samsun merkezli Van, İstanbul ve Amasya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 hard disk ele geçirildi. Paravan şirketin tüm malvarlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve iki otomobile el konuldu.

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