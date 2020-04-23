Dört günlük yasak öncesi uygulama: 6 bin 500 kişiye işlem, 100 bin işyerine denetim

İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 6 bin 500 kişiye işlem yapıldığını, 100 bine yakın işyerinin kontrol edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Gece yarısı başlayan yasak, 27 Nisan saat 00:00’a kadar devam edecek. Yasağın ilk iki günü, 23 ve 24 Nisan’da market ve bakkallar 14:00’e kadar açık olacak.

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Bakanlığın açıklamasına göre, dün yurt çapında ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı. Denetimde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 205, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424 ve 65 yaş üstü 805 kişiye işlem uygulandı.

Uygulamada 9 bin 932 park-bahçe, 2 bin 950 mesire-yürüyüş alanı ve 99 bin 965 işyeri kontrol edildi.