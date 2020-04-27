Dört günlük yasak biter bitmez Bayrampaşa sebze halinde araç kuyruğu

31 ilde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde uzun saatler beklemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: DHA

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi. Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde beklemek zorunda kaldı. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

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Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte İstanbul’un Ataşehir ilçesinde de sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken trafik polisleri yolu açmak için zaman zaman uyarıda bulundu.