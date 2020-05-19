Dört günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde market, manav ve kasaplar açık

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine Ramazan Bayramı’nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ‘Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde dört gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını’ açıklamıştı.

Reklam

22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağında, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00’e kadar açık olacak.

Pazar, pazartesi ve salı günü ise market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

Reklam

Fırınlar ve tatlıcılar açık

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar yasak boyunca açık kalacak.

Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.