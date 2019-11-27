Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet’in avukatı, sanıklardan birinin diğerine cezaevinden gönderdiği mektubun, tutuksuz sanığın masum olduğu izlenimini yaratmak için bir yıl sonra dosyaya sunulduğunu söyledi.