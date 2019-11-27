Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu

İzmir’in Urla ilçesinde, kendisinden dört gündür haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak, foseptik çukurunda ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA

Sıra mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, akşam saatlerinde arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği  belirlendi.

Çukurda bulunan cesedin Mithat Paşa caddesindeki evinden 22 Kasım’da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak’a ait olduğu tespit edildi. Bayrak’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Reklam

Urla Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK’e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak’ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu yedi kişi ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklandı.

İnşaat devi maaşları ödemedi, işçiler hacizlik oldu

Sektörün önde gelen firmalarından Gentes İnşaat’ta aylardır maaş alamayan işçiler, şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin, Cezayir’deki otel projesini yapan işçiler, maaş alamadığı için hacizlik duruma düştü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...