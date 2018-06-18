Dört gündür kaçaktı: Darbe çağrısı yapan Yunan vekil yakalandı

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptığı için hakkında tutuklama kararı çıkarılan milletvekili yakalandı.
Sağcı Altın Şafak partisinin milletvekili Konstandinos Barbarousis, ülkesinin Makedonya ile vardığı isim anlaşmasının ardından orduya darbe çağrısı yapmıştı. Yunan vekil “Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u tutuklayarak antlarını yerine getirmeye çağırıyorum” demişti.
Sözler ülkede büyük tartışma yaratmış, vekil hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos, olayın hemen ardından Barbarousis’i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı.
DHA’nın haberine göre dört gündür aranan vekil bugün Attika’nın Pendeli bölgesinde yakalanarak tutuklandı.