Çöp poşetine konulmuş: Dört gündür haber alınamayan müzisyenin cesedi bulundu

Bingöl’de, dört gündür haber alınamayan 35 yaşındaki müzisyen Deniz Ayaz’ın Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide, çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Ayaz’ın dört el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Bingöl’de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve beş çocuk babası Ayaz, dört gün önce evden ayrıldı. Ayaz’dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

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Jandarma, Ayaz’ı bulmak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde köylüler, Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu.

Olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Ayaz’a ait olduğu tespit edildi.

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Ayaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.