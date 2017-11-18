Dört gündür haber alınamayan kadından polise: Uyuyakalmışım, derin uyurum

Bolu’da dört gündür haber alamadıkları 60 yaşındaki Fatma Güzin Altıntaş’ın yalnız yaşadığı evinde öldüğünü sanan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis eve girmeye çalışırken kapıyı açan Altıntaş, uyuduğunu söyledi.

Özek Sokak’ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Altıntaş’tan dört gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis, kapıyı kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bu sırada Altıntaş, kapıyı açarak evde uyuduğunu söyledi.

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Fatma Güzin Altıntaş, “Uyuyakalmışım, derin uyurum. İlaçlarım da biraz kuvvetli, beni ağır uyutuyor. Kapıyı falan hiç duymadım. Sonra kalabalığı görünce korktum” diye konuştu.

‘Ölseydi parti verirdim’

Apartmandan çıkan bir genç, pencereye çıkan kadının üst katındaki komşusuna, Altıntaş’ın yaşadığı haberini verdi.

Penceredeki kadın ise, “Ölmemiş mi, keşke geberseydi. Ölseydi parti verirdim, gerçekten bak. Yakalama kararı var, deli raporu var. Bildiğiniz sorunlu” dedi.